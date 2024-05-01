انت الأن تتابع خبر تركيا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر مع نظيرته الإندونيسية: إن تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد انه لا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مبينا ان إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب.

وقال:لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها.

واضاف: إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

واشار الى ان بعض الدول الغربية أصبحت تعترف أن حل الدولتين أمر لا مناص منه.