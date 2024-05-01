انت الأن تتابع خبر اعتقال 210 أشخاص في تركيا عشية مسيرات الأول من مايو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أنّه تمّ إيقاف 210 أشخاص، الأربعاء، خلال مسيرات الأول من مايو الذي يوافق عيد العمال، وقال الوزير في منشور على منصة إكس: "أُوقف 210 أشخاص لم يستجيبوا للتحذيرات، وحاولوا التقدم نحو ساحة تقسيم، وهاجموا شرطيينا في الأول من مايو، يوم عيد العمال والتضامن في إسطنبول".

وكان تم نشر أكثر من 40 ألف شرطي في أنحاء إسطنبول وأغلقوا حتى الشوارع الجانبية الصغيرة بحواجز معدنية لمحاولة منع المتظاهرين من التجمع، ووقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين عندما حاول هؤلاء اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى ساحة تقسيم التي كانت في عام 2013 مركز الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأوقف بعض المتظاهرين في أثناء محاولتهم دخول ساحة تقسيم، وكانت تقسيم ساحة للتجمع لاحتفالات عيد العمال حتى عام 1977 عندما قُتل 34 شخصاً على الأقل خلال التظاهرات، وأعادت السلطات فتحها في عام 2010، لكنها أغلقتها مجدداً بعد احتجاجات عام 2013.