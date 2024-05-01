انت الأن تتابع خبر مصادر: حماس ستسلم ردها خلال ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة "إيه. بي. سي نيوز" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، عن مسؤول مصري قوله أنه "من المتوقع أن تسلم حركة حماس ردها على الصفقة المقترحة مع إسرائيل خلال ساعات". وأضاف المسؤول المصري أنّ "الأجواء إيجابية في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتبادل"

وأردف: "المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف من أجل حل عدد من المشكلات العالقة".

وقال القيادي في حماس، يوسف حمدان، في وقت سابق الأربعاء، إنّ العرض الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة والتبادل يقترب من موقف الحركة وشروطها، لكنه لا يزال يتضمن "بنودًا ملغمة قد تؤدي لتفجير الاتفاق عند التنفيذ".