انت الأن تتابع خبر الكويت تعلن إحباط مخطط تفجير لمعسكرات أميركية في أراضيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الكويتية كشف مؤامرة كانت تستهدف تفجير معسكرات للقوات الأميركية في الكويت، مشيرة إلى تورط تنظيم محظور في المخطط الإرهابي.

وأوضحت النيابة العامة الكويتية، في وقت متأخر من الأربعاء، أنّها أمرت بحجز مواطن لاتهامه "بالانضمام إلى تنظيم محظور، والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".

وأوضحت على موقعها في منصة إكس أنّ المتهم "تعلم صناعة المتفجرات، وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأميركية".

وكشفت النيابة العامة أنها "استجوبت المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق". ولم تحدد السلطات الكويتية هوية التنظيم المحظور الذي ينتمي إليه المتهمون بخطة الهجوم الإرهابي على القوات الأميركية.