انت الأن تتابع خبر أوستن يستبعد نية حماس استهداف القوات الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استبعد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن،عدم وجود أية أدلة تشير إلى نية حركة حماس لشن هجمات على القوات الأمريكية في غزة.



وقال أوستن في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العسكريين، مضيفًا أنه لا يمكنه مناقشة معلومات استخباراتية بشكل علني.



وأشار إلى أن المنطقة تشهد صراعًا مستمرًا وقد تحدث أحداث غير متوقعة.



وفي هذا السياق، أكد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الرصيف البحري الذي أقامته القوات الأمريكية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل في غضون أيام، على الرغم من الظروف الجوية التي تعرقل الاستعدادات.



وأعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الرصيف العائم سيبدأ العمل في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى غزة اعتبارًا من يوم الجمعة.



فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرصيف سيكون جاهزًا خلال أسبوع.



ودعت الولايات المتحدة، كيان الاحتلال وحماس إلى عدم عرقلة تدفق المساعدات، بعد الهجوم على شحنة إسرائيلية وتحويل مسارها من قبل مسلحين فلسطينيين.



ودعت الولايات المتحدة كلا من إسرائيل وحماس إلى ضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة، بعدما هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن قبل أن يقوم مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها .