انت الأن تتابع خبر منظمات إنسانية تطالب بايدن بمنع هجوم رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعثت 47 منظمة غير حكومية وإنسانية برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تؤكد المخاطر الجسيمة التي سيتعرض لها المدنيون في رفح جنوبي قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المحتمل.



ونصت الرسالة على أنه لا توجد خطة إنسانية ذات مصداقية يمكنها ضمان سلامة ما يزيد على مليون شخص يقيمون في رفح حاليا.



وطالبت هذه المنظمات بايدن باستخدام نفوذه لمنع اجتياح رفح، محذرة من أن ظروف الاكتظاظ وانتشار الأوبئة بالمدينة قد تقتل الآلاف بحلول أغسطس (آب) القادم .