انت الأن تتابع خبر الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشلات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كثيف في محيط المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، تزامنًا مع صلاة الجمعة، لمنع المصلين من الدخول للمسجد، وهو ما يتكرر بشكل أسبوعي بداية من الحرب في قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال تنتشر عند باب الأسباط وتضع سواتر حديدية وتمنع الشباب من الدخول للمسجد الأقصى.



وحسب الإعلام الفلسطيني، يشهد محيط المسجد الأقصى انتشارا واسعا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمدت دخول المزيد من المصليين للمسجد، بشكل مباشر.



وفي وقت سابق، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة تتفاخر بزيادة أعداد مقتحمي المسجد الأقصى من المستوطنين خلال ما يُسمى “عيد الفصح” العبري، وهو أحد أبرز المناسبات الدينية التي تستغلها جماعات الهيكل المتطرفة في إطلاق دعواتها لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى من المستوطنين.



وأضاف المرصد في بيان: اقتحم 4151 مستوطنا ساحات الأقصى المبارك خلال أيام عيد الفصح السبعة، مسجلة زيادة تقدر بنحو 21% عن العام الماضي، والذي شهد اقتحام 3430 مستوطنا لساحاته .