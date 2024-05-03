انت الأن تتابع خبر المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكّنت المصالح الأمنية المغربية، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش" تتكون من خمسة أفراد ، كانت تخطّط لارتكاب أعمال إرهابية والإضرار بالنظام العام.



وعقب العملية الأمنية، ذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن قوّة خاصة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت القبض على العناصر الخمسة، المتراوحة أعمارهم بين 22 و 46،

بمدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومرتيل والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، إثر التحريات والأبحاث التي نفذتها المديرية المذكورة.



وأضاف البلاغ ، أنّ "الدواعش" الخمسة عزموا على استهداف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، فضلا عن قيادة حملات للتحريض على العنف.

وأشار إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية على دراية بمجال الالكترونيات وكان يخطّط لصناعة عبوات ناسفة.



وقد تمّ وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي

يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك

للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.