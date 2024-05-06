انت الأن تتابع خبر زوجة مروان البرغوثي: المقاومة متمسكة بالإفراج عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت فدوى البرغوثي زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي إنّ "المقاومة الفلسطينية مصرّة ومتمسكة بالإفراج عنه".

وأكدت البرغوثي في تصريح مقتضب لوكالة "شهاب" الفلسطينيّة، أنّ "هذا الموقف مطمئن ويشكل عامل سند وقوة، ونثق أنه سينجح نهاية المطاف في تحقيق أهدافه".

يأتي هذا في ظلّ موافقة حركة حماس على بنود الصفقة التي سلّمها الوسطاء (مصر وقطر) للحركة، في حين تتجه الأنظار إلى دولة الاحتلال؛ حيث لازالت التشكيكات بإمكانية القبول بها.