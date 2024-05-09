انت الأن تتابع خبر احصائيات أممية .. نزوح 80 ألف شخص من رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة، أن حوالي 80 ألف شخص غادروا رفح منذ الاثنين الماضي، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على المدينة وما حولها طيلة ليلة الأربعاء والخميس.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن وكالة (الاونروا)، إن معظم الذين هُجروا بموجب أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية في شرق رفح هم من النازحين من مناطق أخرى في القطاع، مشيرة إلى أنهم يغادرون الآن بكل ما يمكنهم حمله "في المركبات والشاحنات والدراجات النارية والعربات التي تجرها الحمير".

وقالت الوكالة، إن ما يقدر بأكثر من 47 ألف شخص غادروا ملاجئهم في رفح الأربعاء وحده، مع اقتراب بعض العائلات من ملاجئ الوكالة في تل السلطان، وكذلك في المواصي غرباً .