انت الأن تتابع خبر الكويت: حل مجلس الأمة وتجميد مواد من الدستور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، نقلته (كونا) إنّ "البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوك وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله".

وأضاف: "هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد"، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و"سنضع حدًا للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة".

وتابع الشيخ مشعل الأحمد: "الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء"، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته".