انت الأن تتابع خبر عملية رفح قد تستمر لشهرين .. الإعلام العبري يكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير التقديرات في "إسرائيل"، إلى أن العملية في رفح ستستمر نحو شهرين.

وستتم العملية على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق بشأن الأسرى المحتجزين في غزة، بحسب ما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بآخر التطورات، قالت مصادر صحفية فلسطينية إن قصفا جويا عنيفا من طائرات الاحتلال استهدف حي السلام ومحيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شوهدت قنابل ضوئية في أجواء المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدف القصف المدفعي وسط وشرقي المدينة.

بدوره، قال أحمد الكحلوت، مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب عددا من المجازر الليلة بقصف أكثر من 3 منازل في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع.

وأكد الكحلوت أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث تحت أنقاض المنازل المدمرة، وسط ظروف صعبة حيث يفتقدون للأدوات والإضاءة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.