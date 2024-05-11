انت الأن تتابع خبر هل السنوار في رفح .. تقارير تكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال مكان تواجد زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يشغل الأوساط الإسرائيلية، التي لم تتمكن من تحقيق هدفها باعتقاله او اغتياله، بعد أشهر طويلة من الحرب على غزة.

وفي هذا الشأن، أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة.

وقال مسؤولان مطلعان لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مساء الجمعة إن السنوار ليس في مدينة رفح، إلا إنهما لم يتمكنا من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد.

لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم حماس يتواجد في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من خان يونس قبل شهر، فيما بدأ قبل أيام في التقدم إلى مشارف مدينة رفح.

وقد أوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار ونائبه محمد الضيف.

وفقا للصحيفة، الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، على الرغم من المزاعم المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين أن الجيش يلاحقهما.

وفي آذار/ مارس الماضي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد ثالث أهم زعيم لحماس في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية.