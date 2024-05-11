150 ألفا يخرجون من رفح والاحتلال يصدر أوامر تهجير جديدة

انت الأن تتابع خبر150 ألفا يخرجون من رفح والاحتلال يصدر أوامر تهجير جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير التقديرات إلى خروج 150 ألف شخص حتى الآن من رفح، وفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

هذا وذكرت وكالة رويترز أن الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم السبت مزيدا من أوامر التهجير لسكان مناطق شرقي رفح والتوجه إلى منطقة المواصي.

وطالب جيش الاحتلال عبر منشورات ألقاها من الطائرات، السكان والنازحين بضرورة إخلاء منطقة رفح، ومخيمات رفح، والشابورة، والأحياء "الاداري، الجنينة، وخربة العدس"، في بلوكات 6, 7, 8, 9, 17, 25, 26, 27 و31، بحجة أنها مناطق قتال خطيرة.

وقد وجّه الاحتلال -سابقا- إنذارا لتهجير سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح، تمهيدا لاجتياح محتمل للمدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.