انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقرر العودة إلى جباليا وتصريحات نارية من أمهات الجنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحجة محاولات حركة حماس استعادة قدراتها في المدينة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قرر إعادة قواته إلى جباليا شمالي قطاع غزة وترحيل السكان منها.

هذا وتشن طائرات الاحتلال غارة على شرق مخيم جباليا.

من جهة ثانية، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أمهات جنود إسرائيليين عادوا للقتال في شمال قطاع غزة قولهن إن أبناءهن يشعرون بإحباط متنامي و لا يثقون في القيادة الإسرائيلية.

وأعربت أمهات جنود الاحتلال عن مشاعر الاحباط التي تنتابهن جراء تلاعب السياسيين الإسرائيليين بحياة أبنائهن الذين يقاتلون في غزة.