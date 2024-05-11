انت الأن تتابع خبر غالبيتهم من الأطفال والنساء .. ارتفاع حصيلة شهداء غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34971، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، السبت.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78641 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 69 آخرين، اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.