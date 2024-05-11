انت الأن تتابع خبر مستشفى شهداء الأقصى سيتوقف عن الخدمة خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن احتمالية توقف خدماتها بشكل كامل جراء نفاد الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء مشيرة الى أنه يفصل المستشفى عن توقف خدماته 24 ساعة مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بسرعة إمداد المستشفيات بالوقود.

وأضاف، إن إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في القطاع، أعلنت عن نفاد وشيك لوقود المستشفى، خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ مما يعني توقف الخدمة الصحية والطبية.



وتوقف توريد الوقود عن مستشفى شهداء الأقصى وهو الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في القطاع، بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظومة الطبية وإخراج 33 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل .