انت الأن تتابع خبر بعد تحذير الاحتلال .. نزوح الآف الفلسطينين من رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نزح آلاف الفلسطينيين من وسط مدينة رفح جنوبي غزة إلى مناطق غربي القطاع، السبت، بعد ساعات على تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنطقة تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية بالمدينة.



وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن آلاف الفلسطينيين بدأوا النزوح من أحياء وسط رفح إلى غربي مدينتي دير البلح وخان يونس.

وذكر الشهود أن النازحين بدأوا إعادة نصب خيام في المناطق التي وصلوا إليها في ظل عدم توفر أي مأوى فيها.

وأشاروا إلى أن أعدادا قليلة من السيارات والشاحنات ساعدت الفلسطينيين على النزوح من وسط رفح في ظل ندرة المواصلات جراء عدم توفر الوقود بشكل كاف في القطاع.

وظهرت أعداد كبيرة من الأطفال والنساء في صفوف النازحين كانوا يسيرون على الأقدام في أراض وعرة متوجهين إلى مناطق غربي القطاع، حسب مراسل الأناضول.

وكانوا يحملون بعض الأغطية والأطعمة في طريقهم إلى مناطق النزوح الجديدة غربي القطاع.

ويقطع النازحون سيرا على الأقدام مسافة تراوح بين 7-10 كيلومترات وصولا إلى مناطق غربي خان يونس، ومسافة أبعد للوصول إلى غربي دير البلح، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق السبت، قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، نزوح 150 ألف فلسطيني من رفح بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على المدينة، متجاهلة كل التحذيرات الدولية.

وقالت لويز ووتريدج، من قسم الإعلام لدى الأونروا، في منشور على منصة إكس: "كل مكان تنظرون إليه غرب رفح، هذا الصباح، تشاهدون حزم العائلات لأمتعتهم والشوارع خالية إلى حد كبير".

وأضافت: "الأونروا تقدر أن 150 ألف شخص فروا الآن من رفح. تم إصدار أوامر إخلاء لمناطق جديدة نحو وسط رفح في الجنوب وجباليا في شمال غزة" .