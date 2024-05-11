انت الأن تتابع خبر العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة بغزة أنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بالاضافة الى عشرات الجثث داخل أقسام المجمع.



وقالت الصحة انها عثرت حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة



واشارت الى ان 310 من الكوادر الطبية معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي مطالبةبالإفراج الفوري عنهم.



ولفتت الصحة الى ان الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية.



واضافت "وجدنا جثثا ممزقة جراء دهس آليات الاحتلال لأجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء".



بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.



وذكر بيان للمجلس أمس الجمعة أن الأعضاء "أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيي ناصر، ومجمع الشفاء في قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بينهم نساء وأطفال وكبار سن"، مشيرا إلى "ضرورة المساءلة" عن انتهاكات القانون الدولي .