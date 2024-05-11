انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة يعلن وفاة أسير إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا الذي يحمل الجنسية البريطانية، متأثراً بجراح أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين" .



وأوضح الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة أن حالة الأسير الصحية تدهورت وفارق الحياة بفعل عدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة .