انت الأن تتابع خبر المقاومة العراقية تستهدف قاعدة رامون الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت "المقاومة العراقية"، السبت، أنها استهدفت قاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية بصاروخ "كروز مطور"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".



وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".



وعرضت "مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لصاروخ من نوع أرقب (كروز مطور) باتجاه قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة" .