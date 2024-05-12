انت الأن تتابع خبر مقتل 13 شخصًا في السودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل 13 شخصًا على الأقل إثر هجوم إنتقامي نفذته قوات الدعم السريع على بلدة بولاية الجزيرة بوسط السودان ، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلاميّة، وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية أن قوات الدعم السريع استغلت انقطاع الاتصالات والإنترنت عن أغلب مناطق الجزيرة وتمادت في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم.

وقال بيان أصدرته "لجان مقاومة ود مدني" إنه "استمرارًا لنهج انتهاكات مليشيا الدعم السريع الوحشية ضد مواطني الجزيرة، قامت بارتكاب مجزرة جديدة بقرية الحرقة شرق مدينة ود مدني حيث بلغ الحصر الأولي للضحايا 13 شهيدا وعدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى القضارف".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من قوات الدعم السريع على البيان.

