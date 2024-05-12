انت الأن تتابع خبر استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلاطة شرقيّ نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة فلسطينية، صباح الأحد، باستشهاد الشاب سامر ناصر رمانة (27 عامًا)، وأصابة آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقيّ نابلس، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد برصاص الاحتلال الى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إصابة لأحد الشبان (16 عامًا) بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وكانت مصادر محلية أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، حيث دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.