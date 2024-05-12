انت الأن تتابع خبر استقالة جديدة في دولة الاحتلال .. والسبب نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبريّة، الأحد، إنّ "يورام حمو" المسؤول عن رسم السياسة الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ في دولة الاحتلال قدّم استقالته.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ سبب الاستقالة هو "عدم اتخاذ نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات شمال غزة".

وكان شهد الشّهر الماضي، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء أهارون حاليفا، وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فوكس، الذي قالت مصادر إعلامية إنه ينوي الاستقالة من الجيش في شهر أغسطس المقبل.