انت الأن تتابع خبر اعتقال 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية الليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطقة متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 28 فلسطينيًا، فيما دارت اشتباكات في مخيم بلاطة شرقيّ نابلس، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين، وشهيدًا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.