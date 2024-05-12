انت الأن تتابع خبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، وأفادت مصادر فلسطينيّة، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

يشار إلى أن جماعات من المستوطنين المتطرفين تدعو إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى بعد غد الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله احتفالًا بما يسمى "يوم الاستقلال" (ذكرى النكبة)...