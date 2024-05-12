انقطاع الإنترنت الثابت جنوب قطاع غزة

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رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة.



وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد،” نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.



ومنذ الثلاثاء الماضي، كثف الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح واقتحمت قواته معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، حيث يقيم نحو 1.4 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم نزحوا من مناطق أخرى.



ودعا الاحتلال سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرتها نحو المنطقة الآمنة المزعومة.



وأثارت خطط الاحتلال بمهاجمة رفح “قلقا دوليا واسعا بما فيها الولايات المتحدة” الداعم الأبرز لتل أبيب، في ظل تحذيرات من تبعات هذه العملية على المدنيين والظروف الإنسانية الكارثية أساسا في القطاع الذي بات مهددا بالمجاعة.