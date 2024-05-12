انت الأن تتابع خبر القسام:تدمير 4 دبابات بمخيم جباليا وحركة مكثفة لطائرات الإخلاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدافت دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105"، وذلك خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



كما أعلنت كتائب القسام دكّ تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون، ودكّ قوات العدو المتوغلة قرب موقع المبحوح أيضا بقذائف الهاون.



واستهدف مجاهدو القسام أيضا دبابة "ميركافاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.



كما نجح مجاهدو القسام بإسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا.



وكانت القسام قالت في وقت سابق صباح الأحد، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا.



وذكرت مصادر مقرّبة من كتائب القسام أن المجاهدين رصدوا هبوط مروحيات إخلاء بكثافة في مناطق شرق مخيم جباليا.