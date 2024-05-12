انت الأن تتابع خبر مصر تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصر، اليوم الأحد، عن عزمها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقالت في بيان، إن إعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات مُمنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى إيجاد ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة.

وكان الأردن أعلن في وقت سابق عزمه تقديم مرافعته القانونية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس في 15 كانون الثاني الماضي، إن الأردن سيقدم مرافعته القانونية وفق آليات عمل المحكمة، بعد أن تطلب المحكمة من الدول الأعضاء تقديم مرافعاتها القانونية.

يشار إلى أن المحكمة استمعت لمرافعة جمهورية جنوب إفريقيا ولمرافعة إسرائيل، وأصدرت حكمها بما يتعلق بالتدابير الاحترازية المؤقتة.