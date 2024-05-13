انت الأن تتابع خبر تطورات العملية في رفح ومفاوضات وقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شخص، وأصيب 3 آخرين في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين جنوبي مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني شرق مدينة رفح .

هذا وقالت صحيفة هآرتس، إن إسرائيل تتخوف من أن تنشر محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة أمرا جديدا بوقف العملية في رفح.

وأضافت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إعلان مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية يعكس تدنيا جديدا في علاقات البلدين.

من ناحية ثانية، أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل وهزيمة حماس بغزة.

وجدد سوليفان لنظيره الإسرائيلي مخاوف الرئيس بايدن بشأن احتمال شن عملية برية عسكرية كبيرة في رفح.

من جانبه، اكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، لسوليفان أن إسرائيل تأخذ المخاوف الأميركية بعين الاعتبار.

وناقش الثنائي مسارات العمل البديلة لضمان هزيمة حماس في غزة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بحث مع رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء، وما تلا ذلك من إجهاض لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق.

وأضافت أن هنية أشاد في لقائه رئيس جهاز المخابرات التركية بمواقف تركيا وبانضمامها للدعوى المرفوعة على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وذكرت الحركة أن هنية سلم رئيس جهاز المخابرات التركية ملفا يتضمن ما يقوم به الاحتلال يشمل معلومات وقرارات موثقة.

كما استهجنت حركة حماس تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن وقف إطلاق النار مرهون بإطلاق الحركة سراح المحتجزين في القطاع.

واعتبرت حماس تصريحات بايدن تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة التي أفضت إلى موافقة الحركة على مقترح الوسطاء المصريين والقطريين، بعلم واطلاع الوسيط الأميركي.

وقالت إنها أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق، موضحة أنها توّجت هذا التوجه بالموافقة على المقترح الأخير، قبل أن يسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الانقلاب على المسار، عبر الشروع في عدوانه على الشعب الفلسطيني في رفح وجباليا وغزة.