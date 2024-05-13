انت الأن تتابع خبر استشهاد قيادي فلسطيني بغارة إسرائيلية في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد مساء الأحد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إثر غارة إسرائيلية على حي الصبرة بمدينة غزة.

وذكرت مصادر عائلية "أن القيادي أبو ظريفة استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الحمامي بحي الصبرة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحمامي بحي الصبرة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء على الأقل.

هذا واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي البرازيل برفح، في حين استهدفت مسيرات إسرائيلية طواقم الإسعاف بالمنطقة.