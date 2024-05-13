انت الأن تتابع خبر احتدام المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جباليا والأن مع

التفاصيل رياض - احمد صلاح - تجبر تقوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على مغادرة مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتستهدف القوات، سيارات إسعاف تحاول التحرك، بالاضافة إلى قصف جوي إسرائيلي متواصل على المخيم وعلى مناطق سكنية مكتظةفيه.

وتحاول آليات الاحتلال الإسرائيلي التوغل إلى وسط مخيم جباليا، وسط اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة.

هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين في القصف المدفعي الذي استهدف مناطق مختلفة في المخيم، حيث قصفت منازل في بلوك 2 وبلوك 4 في المخيم.