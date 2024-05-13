انت الأن تتابع خبر ادخال الذكاء الاصطناعي بفيلم بوتين السياسي والأن مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح - أعلن المخرج البولندي باتريك فيجا عن تقديم فيلمه بعنوان "بوتين السياسي" المأخوذ عن السيرة الذاتية للرئيس الروسي الحالي، بطريقة الذكاء الاصطناعي.



وأكد المخرج العالمي في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة AIO، لمحاكاة شخصية بوتين بدقة عالية.



وأشار المخرج، إلى قيامه بتصوير مشاهد للزعيم الروسي بوتين باستخدام ممثل بولندي يشبهه، ثم استخدم التقنية الجديدة لتغطية وجه الممثل بملامح بوتين بشكل واقعي، في أول فيلم روائي طويل بخاصية الـ Deep Fake باستخدام الذكاء الاصطناعي.وأعلن المخرج باتريك فيجا عن الفيلم السياسي المأخوذ عن السيرة الذاتية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مايو عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه قال إن تطوير الذكاء الاصطناعي اللازم لإعادة خلق صورة بوتين على الشاشة استغرق أكثر من عامين .