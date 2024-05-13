الاحتلال يهدم منزلين شرق قلقيلية احدهما للأسير بدوان

انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهدم منزلين شرق قلقيلية احدهما للأسير بدوانوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -استكمالا لممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بهدم منزلين في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلدية عزون، في بيان، إن قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير ثائر بدوان، ويتكون من طابقين، ومنزل المواطن رشيد عناية، ويتكون من طابق واحد، وتتراوح مساحتهما ما بين 150-200 متر مربع، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت أحياء في البلدة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وعبثت بمحتوياتها.

كما هاجم مستوطنون متطرفون يهود صباح الاثنين، منزلا وأحرقوا مركبة في قرية جالود جنوب شرق مدينة نابلس.

وأفاد مجلس قروي جالدو، في بيان، بأن مجموعة من المتطرفين هاجمت قرية جالود، ورشقت أحد منازل المواطنين بالحجارة، وأحرقت مركبة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.