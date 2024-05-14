انت الأن تتابع خبر مصدر مطلع: "جبهة البوليساريو" الانفصالية تستمرّ بالتحريض على المغرب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مصدر مطّلع إنّ "جبهة البوليساريو الانفصاليّة تستمرُّ في ممارساتها المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث كان آخرها تصـريح المدعو البشير مصطفى السيد، عضو المجلس الوطني للجبهة، يوم 28 أبريل 2024 خلال اجتماع بمخيمات تندوف".

وأوضح أنْ "التصريح المذكور تضمن دعوات واضحة لارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة المغربية، بعد أن حرض صاحبها المجتمعين على ارتكاب هجمات انتحارية في الصحراء المغربية، معبرا عن استعداد "الجبهة" لتزويدهم بالمواد التفجيرية".

وأضاف: "هذه التصريحات المقلقة والخطيرة، تعكس بالملموس، الطبيعة الإجرامية والوجه الإرهابي الحقيقي للبوليساريو الذي تعرف أطروحته الانفصالية تآكلا واضحا وتقهقرا متزايدا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن تبين للعديد من الجهات الدولية، وبشكل لا يقبل الجدال، التهديد المتنامي الذي تشكله "الجبهة" على الأمنين الإقليمي والدولي، والخطورة الكبيرة التي تشكلها عناصره وتحالفهم مع المجموعات المسلحة الإرهابية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الأحداث السابقة التي ساقتها مختلف وسائل الإعلام الدولي، في السنوات الماضية، فضلًا عن اعترافات بعض منتسبي "الجبهة"، تظهر جليًا الروابط الوثيقة القائمة بين "البوليساريو" والجماعات الإرهابية، وهي الحقيقة التي ما فتئت تؤكد عليها المملكة المغربية وتنبه المجتمع الدولي إليها.