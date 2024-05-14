انت الأن تتابع خبر نتنياهو وعروضه الخياليّة: نفي قادة حماس وتسليم الرهائن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمسك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بالهدف المعلن وهو القضاء على حركة حماس، لكنّه عرض إيقاف "الحرب إذا جرى إبعاد قادة حماس عن قطاع غزة بعد أن تُلقي سلاحها وتتسلم وتسلِّم المحتجزين"، وهو عرض خياليّ وغير ممكن التطبيق، ويعكس رغبة نتنياهو في استمرار إطالة أمد الحرب.

وقال نتنياهو في مقابلة عبر برنامج البودكاست "كول مي باك" الذي يقدمه الصحافي اليهودي الأميركي دان سينور: "إن الحرب يمكن أن تنتهي على الفور إذا ألقت (حماس) أسلحتها، وأطلقت سراح الرهائن". وأضاف: "إذا حماس ألقت سلاحها واستسلمت، وأعادت الرهائن فالحرب انتهت. الأمر بأيديهم"، وأكد نتنياهو أن إمكانية إبعاد قادة حماس عن غزة، مضيفًا: "نحن نناقش نفي قادة المنظمة الإرهابية، لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام حماس".

ورأى أيضًا أن الحرب تخدم كذلك "قوة أميركا"، والتي كانَ قال رئسها بايدن أمس، إنّ "تسليم حماس للرهائن كفيل بوقف الحرب فورًا" حسبَ قوله.



