انت الأن تتابع خبر هام من الصحة السعوديّة لحجاج بيت الله الحرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حثّت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، ضيوف الرحمن من الحجاج على أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة والحرص على توثيقها في تطبيق صحتي؛ حرصًا على صحتهم وصحة من يؤدون فريضة الحج لهذا العام، وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كنت ضمن حجاج هذا العام، فتعرّف على اللقاحات التي تحميك ومن حولك - بإذن الله - من الأمراض المعدية".

وشددت على ضرورة الالتزام بأخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة والحرص على توثيقها في تطبيق صحتي.

وأوضحت أن الراغبين في أداء الحج من داخل السعودية يلزم عليهم إثبات تلقي مجموعة من التطعيمات تتمثل في جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" خلال عام 1445هـ، وكذلك جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا إلى جانب جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال السنوات الخمس الماضية.