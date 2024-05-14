انت الأن تتابع خبر الأونروا: 150 ألف امرأةٍ حامل في غزّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن ظروفًا ومخاطرَ صحية "رهيبة"، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح جنوبًا؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

و قالت الأونروا، في منشور لها على منصة (إكس)، إنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا"، مضيفة "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

واعتبرت أن مستوى جديدا من اليأس يتكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح الفلسطينية نحو خانيونس حيث لا مياه ولا بنى تحتية.

واستنكرت "الأونروا" الوضع الإنساني المتردي ، ووصفته بأنه "مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".

وفي وقت سابق، أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أنّ 95 بالمئة من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادًا.