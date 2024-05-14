انت الأن تتابع خبر صور .. في حدثٍ نادر .. ملك بريطانيا ينقل رتبته العسكرية لابنه ويليام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظهور مشترك نادر لهما، بعدَ عودة الملك البريطانيّ لممارسة المهام العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان، أسندَ ملك بريطانيا تشارلز دورًا عسكريًا كبيرًا لابنه الأمير ويليام بحفل أقيم الاثنين.

وقدم تشارلز لويليام لقب العقيد الأعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو المنصب الذي شغله الملك البالغ من العمر 75 عامًا لمدة 32 عامًا، وذلك أمام طائرة هليكوبتر أباتشي، في احتفال شاهده عسكريون في متحف الطيران العسكري بجنوب إنجلترا.

وقال تشارلز عن ابنه، وهو قائد سابق لطائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطانيّ إنه طيار جيد جداً بالفعل، وفق ما نقلته رويترز.

وقال تشارلز، خلال حفل التسليم، "إنه يودع اللقب بحزن لكن سلاح الجو بالجيش سينتقل من قوة إلى قوة تحت قيادة ابنه". وأضاف "اعتنوا بأنفسكم ولا أستطيع أن أخبركم بمدى فخري بعملي معكم طوال هذا الوقت".

وكانت زيارة تشارلز لمتحف الطيران العسكري أحدث ظهور علني له منذ عودته إلى ممارسة مهامه في نهاية أبريل، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً من إعلان قصر بكنغهام خضوعه لعلاج من نوع غير محدد من السرطان.





