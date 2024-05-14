انت الأن تتابع خبر بلينكن يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانيّة كييف، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لأوكرانيا منذ أن أقر الكونغرس الشهر الماضي حزمة مساعدات عسكرية حجمها 61 مليار دولار، وتهدف الزيارة التي لم يُكشف عنها مسبقًا إلى "إظهار تضامن الولايات المتحدة مع أوكرانيا" حسب رويترز.

وقال مسؤول أميركي أطلع الصحفيين المسافرين مع الوزير على سبب الزيارة شريطة عدم الكشف عن هويته إنّ بلينكن الذي وصل إلى كييف بالقطار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء يأمل في "إرسال إشارة طمأنينة قوية إلى الأوكرانيين الذين من الواضح أنهم في لحظة صعبة للغاية".

وأضاف "مهمة الوزير هنا هي في واقع الأمر الحديث عن كيفية تقديم مساعدتنا الإضافية بطريقة تساعد في تعزيز دفاعاتهم وتمكينهم من استعادة زمام المبادرة بشكل متزايد في ساحة المعركة".

وأشار المسؤول إلى أن المدفعية وصواريخ أتاكمز الطويلة المدى وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي وافق عليها الرئيس جو بايدن في 24 نيسان، وصلت بالفعل إلى القوات الأوكرانية.

وقال المسؤول إن بلينكن سيطمئن المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على الدعم الأميركي الدائم وسيلقي خطابًا يركز على مستقبل أوكرانيا.