انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 50 قتيلًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 50 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وتدفّق حمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية"أنتارا"، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عابد المهاري، أسفرت الكارثة أيضاً عن 37 إصابة، كما استدعت إخلاء حوالي 3400 شخص من مساكنهم، ومساء السبت الماضي هطلت طوال ساعات عديدة أمطار غزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غربي جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي البركاني.

وافادت الحصيلة السابقة بمقتل 43 شخصاً.