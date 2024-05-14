انت الأن تتابع خبر أميركا تحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع تشريعًا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب ليصبح قانونًا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.

ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يومًا تقريبًا، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وتعدُّ روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 في المائة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا.