انت الأن تتابع خبر مصادر: السلطة الفلسطينية رفضت المشاركة في إدارة معبر رفح سرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون، في حديثهم مع موقع "إكسيوس" الأمريكيّ، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ قدمت مقترحًا الأسبوع الماضي يقضي بإرسال السلطة الفلسطينية لممثلين عنها إلى معبر رفح للمشاركة في عملية إدارته، ولكن بشكل غير رسمي.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إنّه" يتم التخطيط حاليًا لتعيين عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحركة حماس لإدارة المعبر"، وذلك بعد ثمانية أيام من سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيليّ عليه إغلاقه.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وفلسطينيون بارزون للموقع الأمريكي، إنّ "أحد شروط المقترح الإسرائيلي، هو أن الموظفين الذين يتم إرسالهم إلى المعبر لن يتم تعريفهم على أنهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم أعضاء بلجنة مساعدة محلية".

و كشف مسؤولون أمريكيون بارزون، وفقًا للتقرير، عن أن هذا الشرط الإسرائيلي أثار حفيظة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أكدوا للولايات المتحدة ودولة الاحتلال "بشكل صريح على رفضهم على العمل في إدارة معبر رفح سرًا".