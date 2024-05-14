انت الأن تتابع خبر قطر: لا وضوح إسرائيلي حول إنهاء الحرب .. والمفاوضات في حالة جمود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء إنّ "محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود وهي في حالة جمود، وإن عملية رفح أعادت الأمور للوراء، لكنّ المحاولات لاستعادة التفاوض مستمرة"، جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصاديّ بالدوحة.

وأعاد الشيخ آل ثاني التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، محذرًا من خطر توسّع وامتداد رقعة الصّراع. كما رأى أنّ مسألة إعادة الإعمار مسألة من المبكر الحديث عنها، لكنّ تكلفة إعادة الإعمار قد تصل ما بين 40 إلى 50 مليار دولار.

وأضاف أنّ قطر ستستمر في الوساطة بين (إسرائيل) وحماس، وأنّ مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحًا طالما استمرت الحرب، وهناك حاجة للتواصل مع الحركة، مؤكدًا أنّ هذه الوساطة القطرية أثمرت عن الإفراج عن عدّة (رهائن) في نوفمبر الماضي، وهي وساطة تشبه الوساطة بين الولايات المتحدة وأفغانستان، ولن تسمح قطر باستغلالها.

واعتبر رئيس وزراء قطر أنّه "لا وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن كيفيّة إيقاف الحرب في غزة أو عن وضع القطاع بعدها، وإنّه ليس لديهم تصوّر لهذا".

وقال رئيس الوزراء القطري أنه يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.



