انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية: ليس هناك خطأ في إحصاءات شهداء غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد القتلى الذين استشهدوا بنيران الاحتلال، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد.

وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد الشهداء البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن. وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحافي في جنيف إن “حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام”، وتابع أنه “لا يوجد خطأ” في بيانات وزارة الصحة.