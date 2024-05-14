انت الأن تتابع خبر في اليوم الـ 221: 35173 شهيدا و 79061 مصابا في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على قطاع غزة إلى 35173 شهيدا و 79061 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت صحة غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ 221 على قطاع غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و 234 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.