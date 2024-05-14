انت الأن تتابع خبر خوفا من الصواريخ .. مستوطنون يفترشون الأرض والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - افترش متظاهرون من اليمين المتطرف في إسرائيل، الارض خوفا من صفارات الإنذار التي حذرت من إطلاق صواريخ على سديروت شمال قطاع غزة.

ونظم المتظاهرون مسيرة تدعو إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة. وشوهد مئات المشاركين في المسيرة وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويغنون ويرقصون.

وبعد أن دوت صفارات الإنذار بدأ المستوطنون يركضون وهم في حالة من الهلع فيما سجد آخرون على الأرض في محاولة للاحتماء من الصواريخ.

وفي مقطع فيديو يظهر بعضهم وهم يركضون بحثا عن مكان آمن، لكن أحدهم يناديهم بعدم القيام بذلك والاستلقاء بسرعة وقال: "لا تركضوا! لا تركضوا، استلقوا على الأرض".

ومن بعد ذلك استؤنفت المسيرة.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها وجهت توجه رشقة صاروخية باتجاه سديروت "ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".