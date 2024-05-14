انت الأن تتابع خبر نزوح أكثر من 448 ألف شخص من رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ان تصعيد الأعمال العدائية في رفح وقطاع غزة تسبب في تعميق معاناة مئات آلاف الأطفال.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية في رفح تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق غير آمنة.

وأكدت ان العمليات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة، "نواجه تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة ولا يزال نقص الوقود يمثل مشكلة حرجة".

هذا ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه الفلسطينيين على الهجرة الطوعية.

وقال بن غفير خلال مشاركته في مسيرة بمستوطنة سديروت بغلاف قطاع غزة "أولا، يجب أن نعود إلى غزة الآن! سنعود إلى ديارنا! إلى الأرض المقدسة".

وأضاف الوزير المتطرف "وثانيا يجب علينا أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة، إنها مهمة أخلاقية"، على حد قوله.