انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية الأمريكي يغني بحانة تحت الأرض بأوكرانيا .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر منصة "إكس"، صورة لبلينكن في حانة موجودة بالطابق السفلي لمبنى تسمى "Barman Dictat بارمان ديكتات"، حيث شارك في عرض فرقة موسيقية تدعى "19.99".



وأدى بلينكن أغنية كلاسيكية للمغني الأمريكي الكندي نيل يونغ بعنوان "Rockin in the Free World".ولدى صعوده على خشبة المسرح، وجه بلينكن تحية للأوكرانيين، مؤكدا على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكييف.



حيث قال: "جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي يعانون بشدة. لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم، وأن الكثير من دول العالم تقف إلى جانبكم".

واضاف: "هم لا يقاتلون من أجل أوكرانيا الحرة فحسب، بل من أجل العالم الحر أيضا. والعالم الحر معك أيضا".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، بقطار ليلي آتيا من بولندا.

وتناول بلينكن الغداء مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مطعم للبيتزا في العاصمة، قبل أن يتنزه لفترة قصيرة في وسط المدينة.