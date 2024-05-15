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"من محامي إلى شاهد ادعاء "... كيف دمر محامي ترامب مستقبله السياسي إلى الأبد,,,تفاصيل صادمة

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رياض - احمد صلاح - تحول المحامي مايكل كوهين، الذي كان يعمل سابقًا في فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى شاهدٍ رئيسيٍّ ضد ترامب في محاكمة العزل الجارية حاليًا.

اتهاماتٌ خطيرة:

  • يزعم كوهين أن ترامب أمره بدفع مبالغ مالية سرية لممثلة أفلام إباحية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ينفي ترامب هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً.

مصداقيةٌ على المحك:

  • من المتوقع أن تكون مصداقية كوهين موضع نقاشٍ ساخنٍ خلال المحاكمة، نظرًا لسجله الجنائي السابق.
  • الجدير بالذكر أن كوهين كان يعمل كمحاميٍ شخصيٍّ لترامب قبل أن ينقلب عليه ويصبح شاهدًا ضدّه. وتشمل الاتهامات الموجهة لترامب عرقلة سير العدالة وإساءة استخدام السلطة.
  • ومن المقرر أن تستمر محاكمة العزل لعدة أسابيع، مع توقع صدور حكمٍ نهائيٍّ في وقت لاحق.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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