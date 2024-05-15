انت الأن تتابع خبر "من محامي إلى شاهد ادعاء "... كيف دمر محامي ترامب مستقبله السياسي إلى الأبد,,,تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحول المحامي مايكل كوهين، الذي كان يعمل سابقًا في فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى شاهدٍ رئيسيٍّ ضد ترامب في محاكمة العزل الجارية حاليًا.
اتهاماتٌ خطيرة:
- يزعم كوهين أن ترامب أمره بدفع مبالغ مالية سرية لممثلة أفلام إباحية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ينفي ترامب هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
مصداقيةٌ على المحك:
- من المتوقع أن تكون مصداقية كوهين موضع نقاشٍ ساخنٍ خلال المحاكمة، نظرًا لسجله الجنائي السابق.
- الجدير بالذكر أن كوهين كان يعمل كمحاميٍ شخصيٍّ لترامب قبل أن ينقلب عليه ويصبح شاهدًا ضدّه. وتشمل الاتهامات الموجهة لترامب عرقلة سير العدالة وإساءة استخدام السلطة.
- ومن المقرر أن تستمر محاكمة العزل لعدة أسابيع، مع توقع صدور حكمٍ نهائيٍّ في وقت لاحق.