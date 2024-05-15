"من محامي إلى شاهد ادعاء "... كيف دمر محامي ترامب مستقبله السياسي إلى الأبد,,,تفاصيل صادمة

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رياض - احمد صلاح - تحول المحامي مايكل كوهين، الذي كان يعمل سابقًا في فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى شاهدٍ رئيسيٍّ ضد ترامب في محاكمة العزل الجارية حاليًا.

اتهاماتٌ خطيرة:

يزعم كوهين أن ترامب أمره بدفع مبالغ مالية سرية لممثلة أفلام إباحية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ينفي ترامب هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً.

مصداقيةٌ على المحك: